Путин в страхе и F-16 на Москву: в сети публикуют мемы после фото Зеленского в истребителе

Украина получит от Нидерландов и Дании более 60 многоцелевых истребителей F-16 для защиты неба. Сеть “взорвалась” мемами после того, как президент Владимир Зеленский посетил авиабазу Fighter Wing Skrydstrup ВВС Дании.

Некоторые пользователи социальных сетей шутят, что российский диктатор Владимир Путин испугался после того, как взглянул в бинокль, в котором увидел Зеленского на истребителе F-16 вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Другие же пользователи соцсетей шутят, что Украине F-16 принесет рождественский Санта-Клаус, когда стало известно, что первые шесть истребителей Дания передаст ВСУ до Нового года.

Нидерланды и Дания обязались передать Украине многоцелевые истребители F-16. Всего Нидерланды передают Вооруженным силам Украины около 42 истребителей F-16, а Дания — 19 самолетов.