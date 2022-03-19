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Приват24 проводит технические работы – когда не будет работать приложение

19 марта 2022, 22:09
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Приват24 проводит технические работы – когда не будет работать приложение
Источник: Depositphotos

Приложение Приват24 не будет работать 20 марта 10 часов – с 00.10 до 10.00.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

— Сегодня ночью (20 марта с 00.10 до 10.00) мы проводим регламентные работы с Приват24, — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что эти 10 часов в Приват24 платежи для физлиц будут недоступны, поэтому не стоит паниковать, никакого сбоя нет, а ваши средства в безопасности.

— В настоящее время платежи в Приват24 для физлиц будут временно недоступны. Работы позволят повысить стабильность процессов банка. Спасибо за понимание! — отметили в ПриватБанке.

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Теги
Приват24 , ПриватБанк
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