Приложение Приват24 не будет работать 20 марта 10 часов – с 00.10 до 10.00.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
— Сегодня ночью (20 марта с 00.10 до 10.00) мы проводим регламентные работы с Приват24, — отметили в пресс-службе.
Там добавили, что эти 10 часов в Приват24 платежи для физлиц будут недоступны, поэтому не стоит паниковать, никакого сбоя нет, а ваши средства в безопасности.
— В настоящее время платежи в Приват24 для физлиц будут временно недоступны. Работы позволят повысить стабильность процессов банка. Спасибо за понимание! — отметили в ПриватБанке.