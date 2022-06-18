Instagram — популярная соцсеть, у которой с каждым днем количество пользователей становится больше. Миллионы людей с помощью фото и видео могут увидеть яркие моменты жизни своих друзей и близких, завести новые знакомства, и увидеть, кто с кем общается и проводит время.

Однако далеко не все хотят выставлять свою жизнь на показ — многие предпочитают свои фото показывать только друзьям.

Как сделать аккаунт в Instagram личным — далее в материале.

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Вся процедура смена формата учетной записи очень простая.

Чтобы переключить на личный аккаунт в Instagram нужно следовать простой инструкции:

1. В верхнем правом углу нажмите на иконку своего аккаунта. Появится интерактивное меню, где нужно выбрать строку Настройки.

2. В меню настроек в левом списке находим Конфиденциальность и безопасность. После нажатия откроется основное меню этого подраздела.

3. В верхней части появится функция Закрытый аккаунт. Нажмите на надпись — должна появиться галочка в пустой ячейке, после чего нужно подтвердить свой выбор.

После этого фото и видео на вашей странице увидят только те пользователи, которые получили одобрение, а также те, кто уже был подписан на учетную запись.