Министерство цифровой трансформации Украины и американская компания Palantir Technologies, которая специализируется на разработке программного обеспечения для анализа данных, создают новый продукт на базе искусственного интеллекта.

Об этом в Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Он отметил, что новая технология должна стать виртуальным помощником для правительства, которая “поможет государству сэкономить миллионы и принимать действенные управленческие решения”.

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— Продукт является фактически продвинутым датааналитиком. Структурирует и анализирует много данных, а затем превращает их в понятную информацию для министерств, госорганов и общин. Например, за несколько секунд выясняет, сколько украинских школ разрушено и что нужно для их восстановления, какое количество заминированных территорий и сколько уйдет на разминирование и т.д., — пояснил Федоров.

Глава Минцифры также добавил, что система предоставляет комплексную аналитику и визуализацию — формирует текст, отчеты, приложения.

Ранее датааналитики тратили на это до нескольких дней.

— Это лишь небольшой тизер. Сейчас система учится на новых данных, а инструментарий постоянно совершенствуется. Детальное видение представим в скором времени. Спасибо Palantir за совместную работу и помощь в различных сферах — от обороны до восстановления, — написал Федоров.