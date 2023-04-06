ФБР и международные правоохранительные органы обезвредили теневой рынок киберпреступников Genesis Market. Эта платформа одна из самых больших баз данных с краденными паролями и аккаунтов людей по всему миру.

Так, на Genesis Market продавали данные для входа в систему, IP-адреса и другие конфиденциальные данные пользователей.

Зачастую личная информация о человеке стоила менее $1 и использовалась для кражи денег из банка в онлайн-формате. Таких данных было на 80 млн человек.

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Так, правоохранительные органы из 17 стран в ходе рейдов арестовали 120 человек, а проведено обысков около 200.

— Слишком долго преступники крали учетные данные у невинных людей. Теперь преступники должны бояться нас, ведь их данные у нас на руках, — сказал генеральный директор Национального центра экономических преступлений при NCA Роберт Джонс.

Известно, что Genesis Market был создан в 2017 году, и быстро стал популярным. В отличие от конкурентов, на нем был удобный интерфейс на английском.

Киберпреступники могли заполучить аккаунты для входа в Facebook, PayPal, Netflix, Amazon, eBay, Uber и Airbnb.

— Это был очень сложный веб-сайт, но очень простой в использовании. Вам не нужно было быть искушенным хакером. Достаточно уметь пользоваться поисковой системой, чтобы стать преступником, — добавил Джонс.

Впрочем, есть и те киберэксперты, которые используют свои знания на пользу — недавно хакеры взломали радиостанции и телеканалы Москвы, включив на них трансляцию воздушной тревоги. Также объявление о воздушной тревоге прозвучало в Свердловской области РФ.