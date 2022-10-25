Сегодня, 25 октября, в работе крупного мессенджера WhatsApp наблюдается глобальный сбой. Пользователи сети жалуются, что у них возникают проблемы с отправкой сообщений.

Согласно с данными сервиса Downdetector, который фиксирует сообщения о сбоях в работе крупнейших соцсетей, мессенджеров и сервисов, наибольший сбой пришелся на 10:28 и продолжается сейчас.

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По состоянию на 10:55 зафиксировано уже более 4 тыс. отчетов.

Кроме проблем с отправкой сообщений, у некоторых пользователей открытие приложения сопровождается бесконечной загрузкой с надписью Подключение.

О причине сбоя в WhatsApp — неизвестно.