Акции американской транснациональной холдинговой компании Meta упали после увольнения главного операционного директора Шерил Сэндберг.

В своем Facebook Шерил поделилась новостью, что уходит из компании спустя 14 лет работы.

После такого известия акции Meta упали на 2,58%. Известно, что место Шерил займет директор по развитию Хавьер Олливан.

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— Когда я пришла на эту работу в 2008 году, я надеялась, что буду работать тут в течение пяти лет. 14 лет спустя пора написать следующую главу моей жизни. Я не совсем уверена в том, что принесет мне будущее, – я поняла, что никто никогда этого не знает, — написала Шерил в Facebook.

Также на рассказала историю знакомства с соучредителем компании Meta Марком Цукербергом, отметив, что они вместе через многое прошли. Сэндберг сказала, что Марк по-настоящему дальновидный и заботливый лидер.

— Он иногда говорит, что мы выросли вместе. Ему было всего 23, а мне уже 38, когда мы встретились, но вместе мы прошли через огромные взлеты и падения в управлении этой компанией… В критические моменты своей жизни мне никогда не приходилось обращаться к Марку, потому что он уже был рядом, — отметила Шерил.

В свою очередь Цукерберг сказал, что за 14 лет совместной работы Сэндберг построила их рекламный бизнес, наняла замечательных людей, сформировала культуру управления и научила его управлять компанией.

— Я буду скучать по работе с тобой каждый день, но благодарен за то, что ты мой друг на всю жизнь. Спасибо за все, что ты сделала для меня и моей семьи, для нашей компании и для миллионов людей по всему миру. Ты суперзвезда, — подчеркнул Марк.