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Book of Gold: Multichance.

Sakura Furtuna II.

Sugar Drop.

Baba Yaga Tales.

Aztec Sun: Hold And Win.

Beast Mode.

Big Wild Buffalo.

Gates of Olympus.

Valley of the Gods II.

The Dog House: Megaways.

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Параметры игрового автомата – подбираем слот под себя

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Количество барабанов и выигрышных линий.

Диапазон ставок.

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Раунды с бесплатными вращениями.

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Джекпоты.

Волатильность и коэффициент отдачи.

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Источник: jokercasino.com.ua