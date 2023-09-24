В испанском городке Альмендралехо неизвестные обнажали подростков на фото с помощью искусственного интеллекта. Злоумышленники без ведома брали их реальные снимки из социальных сетей.

Интимные снимки были созданы на основе фотографий полностью одетых девушек — обрабатывались приложением, которое генерирует воображаемое изображение человека без одежды. На данный момент более 20 девочек в возрасте от 11 до 17 лет стали жертвами.

В настоящее время полиция проводит расследование, и, согласно сообщениям, по меньшей мере 11 местных мальчиков были идентифицированы как причастные либо к созданию изображений, либо к их распространению через приложения WhatsApp и Telegram.

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Правоохранительные органы также изучают заявление о том, что была предпринята попытка вымогательства у одной из девушек, используя ее фальшивое изображение.

Испанское законодательство конкретно не распространяется на создание изображений сексуального характера с участием взрослых, хотя создание таких материалов с использованием несовершеннолетних можно квалифицировать как детскую порнографию.

Еще одним возможным обвинением может быть нарушение законов о конфиденциальности. В Испании несовершеннолетним могут быть предъявлены уголовные обвинения в возрасте с 14 лет.