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Умер популярный стример Technoblade, больше года боровшийся с раком

1 июля 2022, 20:48
Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Technoblade

В возрасте 23 лет скончался популярный YouTube-блогер Technoblade. Его смерть подтвердила его семья, опубликовав на его канале прощальное видео под названием Пока, ботаны.

Последнее обращение вместо стримера зачитал его отец, который называет его “самым удивительным ребенком, о котором можно мечтать”.

– Если вы смотрите это, то я мертв, – слова, с которых начинается прощание.

Причиной смерти блогера стал рак. Известно, что Алекс (настоящее имя Technoblade, – Ред.) больше года боролся с опухолью в плече.

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Technoblade прославился благодаря своим видео о сервере Hypixel в Minecraft, на котором игрок пытался получить ранг Pig. Блогер также активно участвовал в турнирах Minecraft Mondays и Minecraft Championship, сражался с другим популярным ютубером — Dream.

В прошлом году Technoblade рассказал поклонникам, что у него диагностирован рак.

На канал Technoblade подписано 11,4 млн человек, а каждый его ролик набирал в среднем 15 млн просмотров.

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Скриншот: YouTube/Technoblade

Источник
BBC
Теги
YouTube Блогер Смерть
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