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Пока доступны не всем: в Twitter появились аудио- и видеозвонки

26 октября 2023, 13:14
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Twitter
Источник: Pexels

В Twitter официально появились аудио- и видеозвонки. Обновление есть у ряда пользователей, что говорит о внедрении функционала.

Чтобы оценить новинку, нужно самом подтвердить включение функций. Пользователи смогут ограничивать круг лиц для общения — к примеру, дать доступ к звонку только контактам, проверенным учетным записям или тем, на страницы которых подписаны.

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Примечательно, что представители Twitter не заявляли официально о внедрении новых функций. Впрочем сам Маск уже давно говорит о том, что хочет сделать X универсальным приложением для всего — от общения до банковских операций.

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Введение новых функций происходит на фоне запуска обязательной платной подписки Twitter. Сейчас это касается новых пользователей — им предлагают оформить подписку за $1 за год. Пока изменения затрагивают только жителей Новой Зеландии и Филиппин. Если отказаться от подписки, то ряд функций будут недоступными.

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Twitter
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