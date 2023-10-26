В Twitter официально появились аудио- и видеозвонки. Обновление есть у ряда пользователей, что говорит о внедрении функционала.

Good Luck Guys. Video and Audio calls are part of Twitter now????????.#X pic.twitter.com/XKgrCbRdcO — Shaharyar Ejaz ???? (@SharyOfficial) October 25, 2023

Чтобы оценить новинку, нужно самом подтвердить включение функций. Пользователи смогут ограничивать круг лиц для общения — к примеру, дать доступ к звонку только контактам, проверенным учетным записям или тем, на страницы которых подписаны.

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Примечательно, что представители Twitter не заявляли официально о внедрении новых функций. Впрочем сам Маск уже давно говорит о том, что хочет сделать X универсальным приложением для всего — от общения до банковских операций.

Введение новых функций происходит на фоне запуска обязательной платной подписки Twitter. Сейчас это касается новых пользователей — им предлагают оформить подписку за $1 за год. Пока изменения затрагивают только жителей Новой Зеландии и Филиппин. Если отказаться от подписки, то ряд функций будут недоступными.