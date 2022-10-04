Несмотря ни на что, украинцы — находчивый народ. В полномасштабную войну с РФ наши граждане верят в победу, продолжают жить, волонтерят, защищают страну и даже находят время для юмора, ведь без него нельзя.

Некоторые решили заняться продажами, сыграв на актуальной теме не только для Украины, но и для всего мира. Так, на платформе онлайн-объявлений OLX можно найти необычные предложения для покупок, например — ароматизатор в авто с президентом РФ Владимиром Путиным или игрушки-антистресс с кровавым диктатором.

Кукла вуду — вещь для колдовства, однако мы сейчас не об этом. Хотите выплеснуть свою злость и снять стрес — можно повтыкивать иголки в кровавого диктатора. При этом вы можете желать ему все, что хотите.

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Еще одна игрушка-антистресс, но только для взрослых. Она визуализирует, как военные бьют президента РФ по голове.

Не только оригинальный вариант, но и тот, что пригодится в хозяйстве — коврик под двери с лицом Путина. Вытирать ноги станет в разы приятнее.

Также для покупки предлагают наклейку на унитаз, если быть точнее — мишень с физиономией президента РФ.

Еще одна вещь, которая должна быть в каждом доме — свеча. А если она еще и в виде Путина? Смотреть, как горит кровавый диктатор — удовольствие для каждого из нас.

Если у вас есть авто, то есть и возможность посмотреть на висячего Путина, купив ароматизатор.

Также владельцы машин могут приобрести наклейку — F*ck Putin.

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