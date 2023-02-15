В Дія рассказали, как происходит распознавание лица в сервисе, а также о работе телевидения в приложении. Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник во время первого подкаста от Дія.

— Система работает не так, как FaceID в iPhone. В момент, когда ты используешь Дія.Підпис, приложение проверяет, что перед телефоном настоящий человек. Для этого просят моргнуть или улыбнуться на камеру. После этого система сверяет лицо с фотографией пользователя в регистре. Что касается количества попыток — тут кому как повезет, — заявил Мстислав.

Что касается телевидения, то это удалось сделать вместе с украинским медиа-сервисом.

— Телевидение мы запустили после вторжения. Сделать это удалось вместе с Megogo. У нас есть свои каналы, которые нам отдает эта компания. Именно они и транслируются в приложении. Интересно, что сам канал недоступен внутри сервиса Megogo — его просто так не найти, — заявил Мстислав.

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Сейчас в Минцифре работают над запуском Дії для юридических лиц. По заявлениям главы министерства Михаила Федорова, это станет настоящей технологической революцией. Украинцы смогут делегировать электронной подписью. Также ФОПы смогут через нее взаимодействовать с налоговыми органами.