Илон Маск только купил соцсеть Twitter, а уже вносит глобальные изменения в работу сервиса. Так, стоимость верификации учетной записи Twitter Blue подорожает в 4 раза.

Известно, что сервис Twitter Blue занимается идентификацией учетных записей. К примеру, он позволит подтвердить личность звезд, крупных компаний и брендов. После этого на странице появится галочка в качестве подтверждения.

Поскольку Маск уже официально приобрел Twitter за $44 млрд, то теперь грядут крупные изменения. Примечательно, что подписка Twitter Blue подразумевает ежемесячную плату, иначе галочка на странице просто исчезнет.

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И если раньше услуга на год стоила $60, то теперь она подорожала до $240.

Известно, что даже среди членов бывшего руководства Twitter были разногласия касательно функции верификации. Услугу уже убирали в 2021 году, а затем вновь подключали.

Изменения коснулись не только подписки, но и рабочей команды компании — Маск начал сокращать сотрудников Twitter. Глава SpaceX приказал сократить расходы, при этом некоторые команды должны быть сокращены больше, чем другие.

Ранее Маск заявлял, что приобретает Twitter не ради заработка денег, а для свободы слова — каждый пользователь может писать все, о чем думает, и модерация не будет банить за поднятие определенных тем.