Геймдизайнер и киберспортсмен Владимир (Fresh) Ежов погиб под Бахмутом 22 декабря. Он был одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.

О гибели Ежова сообщил его родной брат.

— Защищая Украину, погиб мой родной брат. Отец двоих детей, верный друг с искренним сердцем. Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь ты попал в лучший мир, брат, — написал Вячеслав.

Сейчас смотрят

Владимир Ежов работал над созданием компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky — приквелом к первой игре серии. С его внешности рисовали персонажа Локи из группировки Свобода.

Также Ежов участвовал в создании игры Казаки и проектах World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu и Sherlock Holmes: Devil’s Daughter.

Владимира Ежова называют одним из лучших старкрафтеров Киева и в целом Украины времен зарождения киберспорта.