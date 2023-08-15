Активные пользователи Excel, чуть ли не каждый день сталкиваются с большим количеством кодов и формул. Их все нужно знать и помнить, чтобы у вас не возникало проблем с электронными таблицами Microsoft.

Довольно часто пользователи Excel сталкиваются с кодом #####. Что означает код ##### в Excel и как его быстро исправить, читайте в нашем материале.

Что означает ##### в Excel и как исправить ситуацию

Обычно этот код появляется в ячейке электронной таблицы Microsoft, если столбец, в котором он находится, недостаточно широк, чтобы отображать весь контент. То есть код из пяти решеток уведомляет вас об ошибке в таблице.

Чтобы быстро это исправить, необходимо изменить ширину столбца. Для этого дважды щелкните на правую границу столбца, содержащего ячейки с ошибкой #####. Это автоматически изменит размер столбца в соответствии с числом (или содержимым столбца). Вы также можете перетащить правую границу, пока столбцы не достигнут желаемого размера.

Если вы не хотите изменять размер ячейки, вы можете уменьшить ее содержимое. Для этого нажмите Пуск, а затем на опцию Диалоговая кнопка рядом с Выравниванием — затем нажмите Уменьшить.

А если цифры, которые вы разместили в ячейках, содержат много десятичных знаков, то нажмите на опцию Главная, а затем — Уменьшить десятичные знаки. Так вы уменьшите цифры и содержимое ячейки станет нормального размера. Соответственно, ошибка ##### исчезнет сама собой.

В случае, если в ячейках с ошибкой ##### у вас слишком длинные даты, нажмите на Главная, а затем на стрелку рядом с Формат номера и выберите Краткая дата.

Если ничего из этого не помогло, вероятно, ячейка с ошибкой ##### имеет отрицательное значение времени или даты (т. е. указанные в прошлом). Чтобы исправить ошибку: