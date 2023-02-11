Во время длительных отключений электроэнергии, из домов украинцев исчезает не только свет, но и интернет.

Работать и учиться дома становится нереально, поэтому у каждого появляются несколько долгих и свободных часов.

Большинство уже приспособились: стали качать фильмы и сериалы, устраивать семейные вечера за настольными играми или идти на прогулку. Если ни один из этих вариантов вам не подходит, загрузите на свой смартфон интересные игры, которые скрасят ваш грустный вечер!

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Факты ICTV нашли для вас пять интересных игр, в которые можно играть без интернета.

Игры на телефон без интернета — список

Traffic Racer

Игра, которая понравится как мужчинам, так и женщинам! Racer — это бесконечные гонки.

Главная цель всей игры — стать самым быстрым гонщиком, заработать деньги и не попасть в ДТП. На заработанные деньги, вы можете покупать новые автомобили или модернизируйте свой.

За бесконечными и интересными гонками, вы не заметите как пролетит время! Traffic Racer доступен как на Android, так и на iOS.

My Story

Если любите обустраивать интерьер и решать интересные головоломки — эта игра точно для вас! Начните захватывающее приключение и отремонтируйте свой собственный дом. Деньги для ремонта вы получите за прохождение уровней.

Среди преимуществ игры:

Сложные творческие головоломки, которые вас удивят.

Реалистичный особняк и дизайн персонажей.

Вы будете самостоятельно проектировать, украшать и разрабатывать свой дом.

С игрой My Story время будет идти не заметно и интересно! Скачивайте игру на свой Android или iOS.

Морской бой

Все знакомая игра еще с детства. Но вместо бумажки и ручки, у вас смартфон. Морской бой — игра для двух участников, в которой игроки по очереди называют координаты на неизвестной им карте соперника.

Если у вашего соперника в том месте есть корабль, то он или его часть тонет, а тот, кто попал, получает право сделать еще один ход. Цель каждого игрока — первым потопить все корабли противника.

В морской бой на своем смартфоне вы будете играть с неизвестным соперниками.

Загружайте Морской на свой Android или iOS.

Plants Vs Zombies

Эта игра была очень популярной несколько лет назад, но сегодня она тоже не теряет своей актуальности!

Растения против зомби — это напряженный и интересный бой. Ваша главная цель — защитить свой дом от ходячих мертвецов, а помогать в этом будет ваша армия растений.

Преимущества игры в том, что бороться с чудовищами вы можете даже без интернета.

Скачивайте Plants Vs Zombies на свой Android или iOS и защитите свой дом от нашествия зомби!

Legend of Solgard

Ролевая игра, которая проходит в мире скандинавских легенд.

Главная героиня — девушка Эмбла, избранная на роль спасительницы богиней Солнца. Ее задача — сколотить армию из магических существ, способных противостоять опасности, и спасти мир.

Здесь нужно собирать определенные предметы и угадывать, чем они смогут помочь в предстоящей битве.

Обязательно скачивайте Legend of Solgard на Android или iOS, если любите ролевые игры.

Еще несколько интересных игр без интернета

Rally Racer EVO — отличный симулятор гонок.

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