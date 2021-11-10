Ведущая проекта Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Кристина Лебедь предупредила украинцев о новой опасности, на которую можно наткнуться в социальных сетях.

Мошенники придумали новый способ для обмана людей, получая доступ к средствам жертв.

— Вам может прийти личное сообщение или всплыть где-то в соцсетях реклама с предложением крутой фотосессии почти даром. После ответа на предложение, вам сообщат, что предоставят платье, туфли и макияж, а сама фотосессия будет очень качественной, — рассказала Елена-Кристина Лебедь.

Таким образом они заинтересуют жертву, чтобы она “не сорвалась с крючка”.

— Но после пустых обещаний они напишут о забитом графике и огромном количестве желающих, и предоплата в 3 тыс. грн позволит забронировать любое удобное время. После перевода денежных средств, мошенники просто пропадают, — уверяет ведущая.

Уберечься от таких аферистов несложно — достаточно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Больше разоблачений схем мошенников от Елены-Кристины Лебедь — в проекте Аферисты в сетях на Новом канале.

Известно, что мошенники могут не только украсть деньги, но и заблокировать страницу пользователей в соцсетях. К примеру, за $60 хакеры могут заблокировать любую учетную запись в Instagram, и на восстановление акаунта потребуется время.