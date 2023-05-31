Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Фриланс-работа на западных рынках: советы для украинцев

31 мая 2023, 13:28
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Фриланс-робота на західних ринках: поради для українців

Из-за полномасштабной войны рынок труда в Украине переживает тяжелые времена. Миллионы украинцев потеряли работу.

Вместе с тем сократились предложения по трудоустройству. Выходом из этой ситуации может стать работа на фрилансе за границей.

Фриланс для украинцев: как искать предложения

Многие компании нанимают специалистов из других стран для удаленной работы. Это могут быть как краткосрочные проекты или отдельные заказы, так и полноценная занятость.

Большинство предложений касаются сфер IT и диджитала. Однако есть и другие вакансии, в частности, для бухгалтеров, консультантов, HR и т.д.

Найти заказы можно на специальных платформах для фрилансеров и сайтах по поиску работы. Некоторые из них созданы специально для украинцев, уехавших за границу или потерявших работу во время войны.

Дополнительно в поисках фриланс-работы на западном рынке помогут:

  • привлекательный профиль на платформе и правильно оформленное резюме;
  • качественное портфолио;
  • сеть контактов.

Также старайтесь участвовать в специализированных форумах, вебинарах и конференциях, где можно пообщаться с другими фрилансерами, специалистами отрасли и потенциальными клиентами.

Способы оплаты труда для фрилансеров

Есть несколько способов получать оплату за фриланс-услуги:

  • Международные банковские переводы. Это один из самых распространенных способов, однако порой достаточно медленный и дорогостоящий.
  • Фриланс-платформы. Некоторые из них имеют встроенные системы оплаты, позволяющие получать переводы денег непосредственно на аккаунт.
  • Криптовалюта. Иногда работодатели предлагают такую форму оплаты. Для получения таких платежей понадобится собственный криптокошелек.
  • Электронные платежные системы и приложения финтех-компаний, позволяющие получать средства от заказчиков со всего мира. Один из таких — ZEN.COM.

Важно! Всегда проверяйте надежность и репутацию работодателя. Кроме того, учитывайте налоговое законодательство, правила и ограничения получения платежей в Украине.

Преимущества приложения ZEN.COM для фрилансеров

ZEN.COM — это мобильное FinTech-приложение для удобного управления финансами и ускоренного доступа к денежным переводам, в частности, международным.

Разработчикам удалось собрать множество полезных функций в одной системе. Вот некоторые из них:

  • Мультивалютный счет, позволяющий получать и делать платежи в 28 различных валютах. А при необходимости деньги в пределах счета можно легко конвертировать за одним из самых низких обменных курсов.
  • Пополнение с минимальной комиссией с помощью банковских переводов, платежных карт, PayPal, Apple Pay и Google Pay, наличных (Paysafecash и терминалов Planet Cash) и криптовалюты*.
  • Доступ к различным типам переводов, в частности, международным системам SWIFT и SEPA. Можно также быстро пересылать средства между счетами пользователей ZEN.COM.

*ZEN.COM работает с внешним поставщиком услуг.

При этом приложение постоянно обновляется. Недавно здесь появилась функция быстрого перевода средств на любую карту Mastercard®.

Переводы на карты Mastercard® в ZEN.COM

Благодаря новой функции пользователи ZEN.COM могут получить или перевести средства на карту Mastercard®. Для этого можно использовать любую из 28 валют, которые доступны в приложение.

Функция доступна для всех держателей карт Mastercard®, в том числе для находящихся в Украине и за ее пределами. Также не имеет значения, какой именно банк выпустил карточку получателя перевода.

Комиссия за услугу фиксирована. Она составляет 1% от суммы перевода, независимо от выбранного тарифа или валюты. Больше информации об этой и других возможностях приложения — по ссылке.

Читайте также:
як відключити роумінг на телефоніКак отключить роуминг на телефоне: инструкция для Android и IOS

Теги
Гаджет Деньги додаток Мобільний додаток
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь