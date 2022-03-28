Инсайдеры озвучили дату следующей презентации Apple — компания хочет провести мероприятие Worldwide Developers Conference 2022 уже 6 июня.

Традиционно, конференция будет посвящена техническим продуктам компании — новым ОС, обновленным сервисам и технологиям.

Известный инсайдер Джон Проссер заявил, что 6 июня покажут новенькую ОС для iPhone — iOS 16. В новой системе существенно переработали интерфейс, а также ускорили работу практически всех процессов. Все эти обновления направлены на увеличение удобства для пользователей.

На WWDC представят и обновленную однокристальную систему, а также новый компьютер линейки Mac.

Такие мероприятия Apple традиционно проводит в начале лета. Новенькие iPhone 14 покажут публике уже осенью — предположительно, в начале сентября. Ранее инсайдеры сообщали об измененной ценовой политике по отношению к будущим флагманам — смартфоны iPhone 14 будут стоить дороже своих предшественников. На некоторые модели цены возрастут до $200.

Впрочем, дефицит микросхем на рынке преодолеть не удалось — на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля компания Apple сокращает производство своих iPhone. Речь идет о бюджетниках SE и беспроводных наушниках AirPods. Причина — дефицит компонентов и снижение спроса на бытовую электронику.