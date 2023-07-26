Недавно в популярном мессенджере Telegram появилась функция Stories. Она не нова для активных пользователей Instagram и Facebook.

Сейчас Stories доступны в обновленной версии мессенджера. Чтобы новинка появилась у вас — обновите приложение.

После обновления в верхней части интерфейса появятся маленькие кружочки.

Если вам не нравится новинка и кружочки мешают работать или общаться, Stories в Telegram можно убрать.

Как скрыть истории в Telegram для iPhоnе

Полностью отключить функцию пока невозможно — разработчики не добавили такую опцию в настройках. Однако вы можете убрать истории по одной за раз.

зажмите и удерживайте палец на кружочке сторис;

на экране появится маленькое меню, вам нужно выбрать Скрыть истории ;

; повторите процедуру для всех историй.

После скрытия сторис больше не будут отображаться в верхней части интерфейса, а будут попадать в архив.

А если вас раздражают уведомления, которые приходят, когда люди из ваших контактов постят сторис, их тоже можно отключить. Здесь все просто:

Перейдите в Настройки.

Выберите Уведомления и звуки.

Найти в них раздел Истории и отключить опцию Всегда оповещать.

Как скрыть сторис и отключить уведомления на Android

Для пользователей Android алгоритм действий будет следующим:

зайдите в приложение Telegram;

в верхней части экрана зажмите и удерживайте пальцем сторис;

появится маленькое меню, там выберите пункт Скрыть истории.

А чтобы отключить уведомления: