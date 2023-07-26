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Новая функция в Telegram: как скрыть истории

26 июля 2023, 14:54
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Telegram
Источник: Pexels

Недавно в популярном мессенджере Telegram появилась функция Stories. Она не нова для активных пользователей Instagram и Facebook.

Сейчас Stories доступны в обновленной версии мессенджера. Чтобы новинка появилась у вас — обновите приложение.

После обновления в верхней части интерфейса появятся маленькие кружочки.

Если вам не нравится новинка и кружочки мешают работать или общаться, Stories в Telegram можно убрать.

Как скрыть истории в Telegram для iPhоnе

Полностью отключить функцию пока невозможно — разработчики не добавили такую опцию в настройках. Однако вы можете убрать истории по одной за раз.

  • зажмите и удерживайте палец на кружочке сторис;
  • на экране появится маленькое меню, вам нужно выбрать Скрыть истории;
  • повторите процедуру для всех историй.

Телеграм

После скрытия сторис больше не будут отображаться в верхней части интерфейса, а будут попадать в архив.

А если вас раздражают уведомления, которые приходят, когда люди из ваших контактов постят сторис, их тоже можно отключить. Здесь все просто:

  • Перейдите в Настройки.
  • Выберите Уведомления и звуки.

  • Найти в них раздел Истории и отключить опцию Всегда оповещать.

Телеграм

Телеграм

Как скрыть сторис и отключить уведомления на Android

Для пользователей Android алгоритм действий будет следующим:

  • зайдите в приложение Telegram;
  • в верхней части экрана зажмите и удерживайте пальцем сторис;
  • появится маленькое меню, там выберите пункт Скрыть истории.

телеграм

А чтобы отключить уведомления:

  • Перейдите в настройки Telegram.
  • Там выберите пункт Уведомления и звуки.
  • Среди категории найдите Истории и выключите звук.

Телеграм

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