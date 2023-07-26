Недавно в популярном мессенджере Telegram появилась функция Stories. Она не нова для активных пользователей Instagram и Facebook.
Сейчас Stories доступны в обновленной версии мессенджера. Чтобы новинка появилась у вас — обновите приложение.
После обновления в верхней части интерфейса появятся маленькие кружочки.
Если вам не нравится новинка и кружочки мешают работать или общаться, Stories в Telegram можно убрать.
Как скрыть истории в Telegram для iPhоnе
Полностью отключить функцию пока невозможно — разработчики не добавили такую опцию в настройках. Однако вы можете убрать истории по одной за раз.
- зажмите и удерживайте палец на кружочке сторис;
- на экране появится маленькое меню, вам нужно выбрать Скрыть истории;
- повторите процедуру для всех историй.
После скрытия сторис больше не будут отображаться в верхней части интерфейса, а будут попадать в архив.
А если вас раздражают уведомления, которые приходят, когда люди из ваших контактов постят сторис, их тоже можно отключить. Здесь все просто:
- Перейдите в Настройки.
- Выберите Уведомления и звуки.
- Найти в них раздел Истории и отключить опцию Всегда оповещать.
Как скрыть сторис и отключить уведомления на Android
Для пользователей Android алгоритм действий будет следующим:
- зайдите в приложение Telegram;
- в верхней части экрана зажмите и удерживайте пальцем сторис;
- появится маленькое меню, там выберите пункт Скрыть истории.
А чтобы отключить уведомления:
- Перейдите в настройки Telegram.
- Там выберите пункт Уведомления и звуки.
- Среди категории найдите Истории и выключите звук.