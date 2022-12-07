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Номер на базе блокчейна: в Telegram теперь можно создавать аккаунты без сим-карты

7 декабря 2022, 10:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мессенджери
Источник: Unsplash

В мессенджере Telegram теперь можно создавать аккаунты без сим-карты. Для этого необходимо воспользоваться номером на базе блокчейна.

Приобрести анонимный телефонный номер можно на платформе Fragment. Именно через нее ранее начали продавать имена для пользователей мессенджера, сообщили в блоге Telegram.

Отметим, при общении в Telegram ваш личный номер никогда не был виден незнакомцам, необходимо просто запретить его видимость или разрешить.

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Появились в Telegram и другие обновления. Например — автоудаление всех чатов (таймер выставляете самостоятельно), стали более функциональными темы, а также теперь есть возможность создавать временный QR-код без имени и номера телефона.

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