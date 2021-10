Игроки популярной New World от Amazon массово жалуются на блокировку их учетных записей. Во время онлайн-битвы геймеры могут подать жалобу на персонажа своего оппонента, ограничивая доступ на 24 часа.

Игроки заявляют, что этой лазейкой пользуется огромное количество геймеров, причем жалобы поступают на лучших пользователей.

Популярный игрок и стример CouRage, также известный как Джек Данлоп, стал жертвой массовых жалоб, из-за которых его аккаунт был недоступен на протяжении 24 часов.

@playnewworld Question, had a handful of our best players on the server get banned for 24 hours because 20 players from another faction mass reported them.

Is this being looked into?

— Jack “CouRage” Dunlop (@CouRageJD) October 9, 2021