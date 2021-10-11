Игроки популярной New World от Amazon массово жалуются на блокировку их учетных записей. Во время онлайн-битвы геймеры могут подать жалобу на персонажа своего оппонента, ограничивая доступ на 24 часа.

Игроки заявляют, что этой лазейкой пользуется огромное количество геймеров, причем жалобы поступают на лучших пользователей.

Популярный игрок и стример CouRage, также известный как Джек Данлоп, стал жертвой массовых жалоб, из-за которых его аккаунт был недоступен на протяжении 24 часов.

@playnewworld Question, had a handful of our best players on the server get banned for 24 hours because 20 players from another faction mass reported them. Is this being looked into? — Jack “CouRage” Dunlop (@CouRageJD) October 9, 2021

Несколько наших лучших игроков были забаненны на 24 часа — на них пожаловались участники вражеской фракции. Над проблемой уже работают? — спросил Джек в Twitter, отметив официальный аккаунт New World.

К сожалению, ответа он не получил, и игроки все еще ждут решения массовой проблемы.

Напомним, что New World произвела большой фурор на игровой сцене, возглавив рейтинг как одна из самых популярных и транслируемых игр на всем Twitch. Спустя 3 часа после официального релиза количество игроков достигло отметки в 217 тыс. человек.

Однако некоторые пользователи заявили о проблемах со входом в игру из-за большого наплыва игроков в день релиза. Украинским геймерам придется заплатить 479 грн за базовую версию проекта в Steam.