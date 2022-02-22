Компания Neuralink Илона Маска ответила на обвинения в жестоком обращении с животными. Так, создатели микрочипов для имплантации в мозг заявили, что они делают свои єксперименты с обезьянами максимально гуманными.

Ранее в феврале Комитет врачей за ответственную медицину (PCRM) объявил о судебных исках против Калифорнийского университета и Neuralink. В обвинениях говорится о смерти 15 из 23 обезьян, на которыми проводились эксперименты компанией Илона Маска.

В своем ответе на обвинения Neuralink заявила, что использование исследовательских животных не является чем-то новым в области новых медицинских устройств и методов лечения. Также в Neuralink проводят эксперименты над животными гуманными и этическими способами.

Так, компания также оправдала отсутствие пальцев у подопытных — это из-за драк между обезьянами. Правда, в Neuralink признались, что несколько раз пришлось использовать эвтаназию.

Еще в апреле Маск показывал видео с 9-летней макакой Пейдж, которой вставили в мозг микрочип. Благодаря ему экспертам удалось анализировать мозговую активность и расшифровать ее.

Напомним, что компания Илона Маска занимается разработкой импланта для человеческого мозга — чип сможет лечить проблемы слепоты, паралича и слуха. В конце января 2022 в Neuralink начали искать новых людей в компанию, чтобы начать клинические испытания на людях. Известно, что цель первого эксперимента — побороть паралич. Тесты уже проводились на свиньях и обезьянах.