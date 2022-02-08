Не выдержал наплыв желающих: сайт Дія.City перестал работать

В Украине 8 февраля запустили Дія.City — специальный правовой режим. Однако спустя два часа после запуска сайт Дія.City перестал работать.

Если сначала сайт просто медленно загружался, то потом и вовсе перестал подавать признаки жизнь. В итоге пользователям начала отображаться ошибка 503 Service Temporarily Unavailable — Сервис временно недоступен.

Работу сайт возобновил спустя полчаса.

Сначала Дію. City презентовал президент страны Владимир Зеленский, а затем о ней подробно рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

— Мы запускаем Дія. City. Это цифровая столица электронного государства. Дія.City — это один из лучших налоговых и правовых режимов, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина трансформируется в страну продуктивных компаний и стартапов.

– Благодаря Дія.City доля IT-компаний в ВВП нашей страны возрастет с 4% до 10%, а доход отрасли вырастет до $16,5 млрд, — заверил президент Украины.