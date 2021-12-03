Ведущая проекта Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Кристина Лебедь рассказала за кулисами шоу Хто зверху? о главной ошибке, которую совершают в социальных сетях.

Зачастую, чтобы получить доступ к информации пользователя мессенджера или соцсети, нужно взломать учетную запись. И если злоумышленник не умеет пользоваться техническими программами, он идет на хитрость.

– Самый главный совет – не переходите по странным ссылкам! Задача аферистов – прислать вам ссылку в директ, на которую вам точно захочется перейти. Например, они придумывают истории, чтобы завлечь свою жертву, — предупреждает Лебедь.

Ведущая советует — ни в коем случае не ведитесь на такие простые уловки.

— Слушай, я заснял тебя в спортзале. Ты там такое делаешь! Или — прикинь, вчера видел тебя на остановке, сфоткал, так круто получилось. Будучи заинтересованным, вы нажимаете на ссылку и попадаете на крючок хакеров, — добавила Елена-Кристина.

По ссылке находится программа, которая крадет данные для входа в ваш аккаунт. Еще один популярный способ обмануть человека — бесплатный подарок. К примеру, хакер может отправить ссылку с таким сообщением — вы выиграли в нашем конкурсе кроссовки. Перейдите по ссылке, введите данные своего Instagram, чтобы мы удостоверились, что вы реальный человек, а не бот.

— Если думаете, что на такое не ведутся, то ошибаетесь. Люди сделают все, потому что хотят новые кроссовки, — уверяет знаменитость.

Ранее Елена-Кристина Лебедь рассказала, как аферисты выманивают деньги у своих жертв с помощью выгодной фотосессии. Как оказалось, многие готовы платить за услуги наперед, даже если нет никаких гарантий.