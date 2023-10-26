В Украине разрабатывают карту провайдеров, которые могут обеспечить пользователей интернетом до 72 часов во время обесточиваний.

В ближайшее время проект будет доступен для жителей Киева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

— Телеком-компании активно переходят на технологии, устойчивые к обесточиванию, и резервное питание, чтобы люди были онлайн во время длительных блэкаутов до 3 суток. Продолжаем работать с партнерами, создаем карту интернета во время обесточивания. Украинцы смогут легко найти таких провайдеров в своем доме или рядом и иметь связь, — отметила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

На карте украинцы смогут найти ближайшего интернет-провайдера, который перешел на энергосберегающие сети по технологии xPON.

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Сразу же можно будет получить контактные данные и при необходимости подать заявку на подключение.

Карту регулярно будут обновлять и дополнять информацией о компаниях, которые используют технологию xPON.

В Минцифры отметили, что это поможет не перегружать мобильные сети. Чем больше людей будет подключено к Wi-Fi, тем дольше будет оставаться стабильной мобильная связь.

В ведомстве обещают информировать украинцев о различных технологиях, позволяющих быть онлайн во время возможных блэкаутов.