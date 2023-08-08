Ученые США во второй раз добились чистого прироста энергии в термоядерном реакторе.

С 1950-х годов они работали над воссозданием реакции синтеза, питающей Солнце. Ни одна группа не могла произвести больше энергии, чем потребляет реакция. Это состояние известно как “зажигание”.

Исследователям из федеральной Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в Калифорнии, впервые совершившим “зажигание” в прошлом году, удалось воссоздать прорыв. На этот раз им удалось получить еще более высокую выходную мощность.

Прирост энергии был достигнут на лазерной установке. Полный анализ результатов эксперимента, проведенного 30 июля, все еще продолжается.

— С момента первой демонстрации термоядерного зажигания мы продолжали проводить эксперименты по изучению этого захватывающего нового научного режима. В эксперименте, проведенном 30 июля, мы повторили зажигание на NIF. В соответствии с нашей стандартной практикой мы планируем сообщить об этих результатах на предстоящих научных конференциях и в рецензируемых публикациях, — отметили в лаборатории.

Синтез достигается путем нагревания двух изотопов водорода до таких высоких температур, что их атомные ядра сливаются воедино. Это, в свою очередь, высвобождает гелий и большое количество энергии в форме нейтронов.

Хотя ученые обычно считают, что до идеи термоядерной электростанции еще далеко, потенциал этой технологии огромен. Это связано с тем, что реакции синтеза не производят ни углерода, ни радиоактивных отходов, и могут питать дом почти столетие с помощью небольшого стакана водорода.