Министерство культуры и информационной политики Украины представило Национальную экосистему изучения и тестирования уровня владения английским языком.

Платформа является бесплатной и доступна круглосуточно всем украинцам, несмотря на место пребывания во время и после завершения военных действий. Об этом в своем Teleglam-канале сообщил Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

— Уже естественно, что вторым языком общения в мире является английский, движемся в этом же направлении и создаем условия, чтобы украинцы имели возможность учиться, — отметил он.

Платформа состоит из трех шагов:

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