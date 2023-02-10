Министерство культуры и информационной политики Украины представило Национальную экосистему изучения и тестирования уровня владения английским языком.
Платформа является бесплатной и доступна круглосуточно всем украинцам, несмотря на место пребывания во время и после завершения военных действий. Об этом в своем Teleglam-канале сообщил Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
— Уже естественно, что вторым языком общения в мире является английский, движемся в этом же направлении и создаем условия, чтобы украинцы имели возможность учиться, — отметил он.
Платформа состоит из трех шагов:
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- определение уровня владения английским языком,
- маркетплейс сервисов обучения английскому языку,
- овладение английским языком с помощью самого массового образовательного онлайн проекта Украины Lingva.Skills.