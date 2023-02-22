В Минцифры просят компании Sony, Microsoft и Valve запретить продажи российской игры Atomic Heart. Об этом заявил замминистр цифровой трансформации Александр Борняков.

Причина такого обращение ‒ потенциальная опасность для пользователей во всем мире. Игра может потенциально собирать данные об игроках и передавать российским спецслужбам.

‒ Также мы призываем ограничить распространение этой игры в других странах из-за ее токсичности, потенциального сбора информации данных пользователей и возможности передачи их третьим лицам в РФ, ‒ заявил Борняков.

Игра платная, и не исключено, что выручка пойдет на финансирование войны в Украине.

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На разработку Atomic Heart шли средства банков и предприятий, которые ранее попали под санкции США и ЕС.

Сами разработчики игры не выражали свою критику путинскому режиму и кровавой войне.

Впрочем, сама игра так и не смогла покорить топы и заинтересовать игроков ‒ после выхода 21 февраля 2023 года, в Steam одновременно в нее играло до 20 тыс. человек, в то время как в CS:GO 2012 года сейчас играют около 750 тыс. пользователей.

Украинцам также стоит быть очень осторожными в сети ‒ российские хакеры снова атакуют пользователей сети письмами с вирусами. Злоумышленники прикрываются Печерским судом, и якобы от его имени рассылают письма с вредоносным кодом. Такие сообщения на электронной почте ни в коем случае нельзя открывать.