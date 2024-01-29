Глава Tesla Илон Маск лишился статуса самого богатого человека в мире. Его опередил Бернар Арно, который долгое время был на втором месте рейтинга.

Кто стал самым богатым человеком в мире вместо Маска

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, первое место сейчас занимает французский магнат Бернар Арно. Он владеет рядом компаний под названием LVMH — это Louis Vuitton, Moët и Hennessy.

По данным на 29 января, Бернар имеет в своем распоряжении более $208 млрд, в то время как Илон Маск — $204 млрд.

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Все дело в падении стоимости акций Tesla — на днях она снизилась на 13%. Учитывая, что Илон владеет около 13% ценных бумаг компании, его капитал заметно уменьшился.

Примечательно, что в этот период поднялись в стоимости акции LVMH — более чем на 13%. Общая капитализация корпорации Арно составляет $388 млрд в сравнении с $586 млрд у Tesla.

Тройку лидеров замыкает глава Amazon Джефф Безос — его капитал оценивают в $181 млрд.

В то же время Илон сейчас обеспокоен больше роботами, чем собственным капиталом. Недавно Маск спрогнозировал создание 1 млрд роботов на 2040 год. Все из-за развитися робототехники и ИИ.