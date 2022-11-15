Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Гаджеты

Магия Wi-Fi: как сделать, чтобы роутер работал без света

15 ноября 2022, 11:49
Анна Голишевская Редактор сайта
Роутер
Источник: Unsplash

В Украине после российских массированных атак на электростанции многие страдают из-за постоянных отключений света. Жизнь со свечами и без интернета стала нормой для многих украинцев.

Однако когда дело касается онлайн-обучения или работы, свечи не помогут. Пригодится Wi-Fi-роутер.

Как сделать, чтобы роутер работал без света — читайте в материале.

Сейчас смотрят

Как сделать, чтобы роутер работал без света: пошаговая инструкция

Благодаря GPON можно использовать домашний интернет. Для этого нужно следовать правилам:

  • подключите роутер к пауэрбанку;
  • подключите к пауэрбанку оптический терминал;
  • таким способом вы будете оставаться на связи до 10-12 часов;
  • способ работает, если провайдеры используют генераторы.

Как использовать интернет без света

  • посмотри, есть ли в твоем доме проведенное оптоволокно и есть ли оптический терминал;
  • чтобы подключиться к сети, нужно соединить оптический терминал и роутер с дополнительным блоком питания (можно воспользоваться пауэрбанком или маленьким генератором);
  • таким способом ты можешь быть с домашним интернетом, одновременно пользуясь Wi-Fi и заряжая лэптоп.

Как использовать интернет без света, когда есть только Wi-Fi и пауэрбанк

  • подключите пауэрбанк в оптический терминал и Wi-Fi-роутер;
  • для этого подойдут два USB-провода DC размером 5,5 мм х 2,1 мм;
  • также возьмите несколько пауэрбанков: один используйте для роутера, а другой — для оптического терминала.
  • если есть специальные провода с повышенным напряжением, то интернет будет работать и с одним пауэрбанком.
  • таким образом можно пользоваться интернетом до 4 часов.
  • время работы зависит от мощности пауэрбанка.
Читайте также:
Магия Wi-Fi: как сделать, чтобы роутер работал без светаКак нагреть воду, если выключили свет: пять способов

Теги
Интернет Отключение электроэнергии электроэнергия
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь