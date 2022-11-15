В Украине после российских массированных атак на электростанции многие страдают из-за постоянных отключений света. Жизнь со свечами и без интернета стала нормой для многих украинцев.
Однако когда дело касается онлайн-обучения или работы, свечи не помогут. Пригодится Wi-Fi-роутер.
Как сделать, чтобы роутер работал без света — читайте в материале.
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Как сделать, чтобы роутер работал без света: пошаговая инструкция
Благодаря GPON можно использовать домашний интернет. Для этого нужно следовать правилам:
- подключите роутер к пауэрбанку;
- подключите к пауэрбанку оптический терминал;
- таким способом вы будете оставаться на связи до 10-12 часов;
- способ работает, если провайдеры используют генераторы.
Как использовать интернет без света
- посмотри, есть ли в твоем доме проведенное оптоволокно и есть ли оптический терминал;
- чтобы подключиться к сети, нужно соединить оптический терминал и роутер с дополнительным блоком питания (можно воспользоваться пауэрбанком или маленьким генератором);
- таким способом ты можешь быть с домашним интернетом, одновременно пользуясь Wi-Fi и заряжая лэптоп.
Как использовать интернет без света, когда есть только Wi-Fi и пауэрбанк
- подключите пауэрбанк в оптический терминал и Wi-Fi-роутер;
- для этого подойдут два USB-провода DC размером 5,5 мм х 2,1 мм;
- также возьмите несколько пауэрбанков: один используйте для роутера, а другой — для оптического терминала.
- если есть специальные провода с повышенным напряжением, то интернет будет работать и с одним пауэрбанком.
- таким образом можно пользоваться интернетом до 4 часов.
- время работы зависит от мощности пауэрбанка.
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