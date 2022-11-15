В Украине после российских массированных атак на электростанции многие страдают из-за постоянных отключений света. Жизнь со свечами и без интернета стала нормой для многих украинцев.

Однако когда дело касается онлайн-обучения или работы, свечи не помогут. Пригодится Wi-Fi-роутер.

Как сделать, чтобы роутер работал без света — читайте в материале.

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Как сделать, чтобы роутер работал без света: пошаговая инструкция

Благодаря GPON можно использовать домашний интернет. Для этого нужно следовать правилам:

подключите роутер к пауэрбанку;

подключите к пауэрбанку оптический терминал;

таким способом вы будете оставаться на связи до 10-12 часов;

способ работает, если провайдеры используют генераторы.

Как использовать интернет без света

посмотри, есть ли в твоем доме проведенное оптоволокно и есть ли оптический терминал;

чтобы подключиться к сети, нужно соединить оптический терминал и роутер с дополнительным блоком питания (можно воспользоваться пауэрбанком или маленьким генератором);

таким способом ты можешь быть с домашним интернетом, одновременно пользуясь Wi-Fi и заряжая лэптоп.

Как использовать интернет без света, когда есть только Wi-Fi и пауэрбанк

