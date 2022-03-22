Компания MacPaw создала приложение SpyBuster для защиты от российских кибератак. Сервис поможет защитить свои данные на фоне попыток их кражи с России и Беларуси.

В Минцифре рассказали о возможностях сервиса — в настоящее время он доступен для пользователей MacBook и iMac, но разработчики трудятся над версией и для iPhone.

Так, c помощью MacPaw можно выяснить, какие установленные на устройства приложения разрабатывались в РФ и Беларуси. Такие сервисы могут быть потенциально опасными для пользователей.

Также есть возможность узнать о подключении эти приложений к серверам, расположенным на территории России и Беларуси.

Если программа посчитает программы опасными — их можно удалить с устройства и заблокировать.

Скачать SpyBuster можно на сайте MacPaw: https://research.macpaw.com/spy-buster/

Напомним, что для украинцев некоторые полезные приложения сделали бесплатными или со скидками. Можно получить книги, воспользоваться дополнительными минутами от мобильных операторов, включить VPN для дополнительной защиты и бесплатно проконсультироваться у врача.

А если не уверенны в защите своего Telegram-аккаунта — в киберполиции дали несколько советов, как сделать переписки трудной мишенью для злоумышленников. В первую очередь необходимо позаботиться о конфиденциальности своей учетной записи.