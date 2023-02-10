Датская компания LEGO представила новую модель в своей линейке — HIMARS с фирменной нарисованной улыбкой. В комплекте также идет военный в украинской униформе.

Стоимость новой модели LEGO — почти 7 тыс. грн. Дополнительно придется заплатить за фигурку солдата — 2,5 тыс. грн.

Сейчас смотрят

— Эта очень востребованная сборка имеет подвижную стартовую капсулу, открывающиеся двери и в целом прочную конструкцию. Идеально подходит для игры или демонстрации, — говорится на сайте Brickmania.

Стоит отметить, что LEGO HIMARS — ограниченная линейка, производство которой может быть в любой момент остановлено. Все средства от продаж основной фигурки и других дополнений комплекта пойдут на платформу UNITED24, которая является глобальной инициативой в поддержку Украины.