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Киевский метрополитен в 3D: на экранах ТРЦ Gulliver появился ролик с трехмерным поездом

4 сентября 2023, 11:38
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Київський метрополітен у 3D: на екранах ТРЦ Gulliver з’явився ролик з тривимірним потягом

С сегодняшнего дня, 4 сентября, в 20:00 на фасадных экранах торгово-развлекательного центра Gulliver можно увидеть новую 3D-инсталляцию с любимым транспортом киевлян — метрополитеном.

За полтора года Киевский метрополитен превратился из рутинного транспорта в настоящего спасителя, укрывая тысячи горожан от воздушных атак. Он стал площадкой для культурных событий. Теперь там поют не только талантливые бабушки на переходах между станциями, но и звезды мирового уровня.

— Метро сделало много добра для Киева и стало чем-то большим, чем просто способ передвижения по городу. А мы в Oversize.agency решили сделать кое-что приятное для него. Показать, что оно модернизируется, меняется и идет нога в ногу со своим смелым городом, — рассказывает креативный директор и соучредитель агентства Oversize Тарас Боровик.

Начиная с 5 сентября, видеоинсталляция будет транслироваться ежедневно с 7:00 и далее — раз в 12-минутный блок до 22:00.

Созданием ролика занималось креативное агентство Oversize.Agency. Это эксперты по визуальным технологиям, объединенные жаждой делать искренний креатив, цель которого влюблять в себя украинцев и развивать имидж Украины даже в таких сверхтяжелых условиях.

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