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Криптобиржа Kraken ограничила доступ пользователям из РФ

20 октября 2022, 16:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Криптобиржа Kraken ограничила доступ пользователям из РФ
Источник: Pexels

Американская криптобиржа Kraken ограничила учетные записи российских пользователей на своей платформе в соответствии с санкциями Европейского Союза.

19 октября Kraken разослал своим российским клиентам по электронной почте заявление о том, что биржа прекращает их обслуживание. Об этом пишет Cointelegraph.

— В связи с новым европейским законодательством мы должны принять меры по ограничению вашей учетной записи Kraken… Мы оповестим наш центр поддержки, если произойдут какие-либо изменения. Мы приносим извинения за доставленные неудобства, — заявили в компании.

Согласно электронному заявлению, российские пользователи смогут вывести свои средства по запросу. Однако сколько времени на это дается и есть ли какие-нибудь ограничения — неизвестно.

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— Фирма соблюдает юридические и нормативные требования во всех юрисдикциях своей деятельности. С момента объявления ЕС мы работали над внесением изменений, необходимых для соблюдения последнего пакета санкций против России, — сказал представитель криптобиржи.

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Криптовалюта Россия
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