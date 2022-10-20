Американская криптобиржа Kraken ограничила учетные записи российских пользователей на своей платформе в соответствии с санкциями Европейского Союза.

19 октября Kraken разослал своим российским клиентам по электронной почте заявление о том, что биржа прекращает их обслуживание. Об этом пишет Cointelegraph.

— В связи с новым европейским законодательством мы должны принять меры по ограничению вашей учетной записи Kraken… Мы оповестим наш центр поддержки, если произойдут какие-либо изменения. Мы приносим извинения за доставленные неудобства, — заявили в компании.

Согласно электронному заявлению, российские пользователи смогут вывести свои средства по запросу. Однако сколько времени на это дается и есть ли какие-нибудь ограничения — неизвестно.

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