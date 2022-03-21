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Капля успокаивающего: сигнал про отбой тревоги будет озвучивать Арестович

21 марта 2022, 10:35
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
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Источник: Unsplash

Сигнал про отбой тревоги в приложении Повітряна тривога теперь озвучивает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Ранее звучал голос женщины.

В сети уже давно гуляет большое количество шуток о том, что Алексей Арестович в наше тяжелое время как успокоительное. Его уверенность, тихий и спокойный тон действует на украинцев как валерьянка. Понятно, почему разработчики приложения решили изменить голос на его, однако реакция пользователей оказалась неоднозначная.

Как в сети отреагировали на голос Арестовича в приложении Повітряна тривога — далее в материале.

Кто-то благодарит разработчиков за спокойный голос советника главы Офиса президента Украины.

  • Хорошо сделано. Успокаивающий голос Арестовича по завершению тревоги — это отлично!

  • Спасибо за Арестовича!
  • Голос Арестовича в новой версии приложения — топ!
  • Было бы круто вместо сирены слушать спокойные аудиодорожки озвученные Кимом, Арестовичем, где они просят пройти в безопасное место.

  • Звук про отмену тревоги в новой версии заставляет забыть про все проблемы на свете.

  • Мне нравится Арестович! Украина без юмора – не Украина. Да и голос красивый. Должно же быть что-то позитивное. Он сейчас можно сказать – капля успокаивающего.

Есть и те, кому не нравится обновление — голос Арестовича и они просят вернуть предыдущий или предоставить право выбора.

  • Смена женского голоса на Арестовича — не ок. Хотя бы предоставьте возможность выбрать один из них.
  • Уберите, пожалуйста, Арестовича.

  • Верните женщину, я в нее влюбился!
  • Как убрать голос Арестовича и вернуть предыдущий приятный женский голос?

  • Добавьте возможность выбора озвучивания… Мне больше нравится женский голос.
  • Верните женский голос про отбой тревоги. Новый голос не слышно.

Долгое время пользователи сети жаловались на громкость оповещений — тихо, громко, однако в новой версии есть возможность самостоятельно ее регулировать. Что изменилось после обновлений в приложении Повітряна тривога — читайте на Фактах ICTV.

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