Сигнал про отбой тревоги в приложении Повітряна тривога теперь озвучивает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Ранее звучал голос женщины.

В сети уже давно гуляет большое количество шуток о том, что Алексей Арестович в наше тяжелое время как успокоительное. Его уверенность, тихий и спокойный тон действует на украинцев как валерьянка. Понятно, почему разработчики приложения решили изменить голос на его, однако реакция пользователей оказалась неоднозначная.

Как в сети отреагировали на голос Арестовича в приложении Повітряна тривога — далее в материале.

Кто-то благодарит разработчиков за спокойный голос советника главы Офиса президента Украины.

Хорошо сделано. Успокаивающий голос Арестовича по завершению тревоги — это отлично!

Спасибо за Арестовича!

Голос Арестовича в новой версии приложения — топ!

Было бы круто вместо сирены слушать спокойные аудиодорожки озвученные Кимом, Арестовичем, где они просят пройти в безопасное место.

Звук про отмену тревоги в новой версии заставляет забыть про все проблемы на свете.

Мне нравится Арестович! Украина без юмора – не Украина. Да и голос красивый. Должно же быть что-то позитивное. Он сейчас можно сказать – капля успокаивающего.

Есть и те, кому не нравится обновление — голос Арестовича и они просят вернуть предыдущий или предоставить право выбора.

Смена женского голоса на Арестовича — не ок. Хотя бы предоставьте возможность выбрать один из них.

Уберите, пожалуйста, Арестовича.

Верните женщину, я в нее влюбился!

Как убрать голос Арестовича и вернуть предыдущий приятный женский голос?

Добавьте возможность выбора озвучивания… Мне больше нравится женский голос.

Верните женский голос про отбой тревоги. Новый голос не слышно.

Долгое время пользователи сети жаловались на громкость оповещений — тихо, громко, однако в новой версии есть возможность самостоятельно ее регулировать. Что изменилось после обновлений в приложении Повітряна тривога — читайте на Фактах ICTV.