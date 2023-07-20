В работе Monobank произошел масштабный сбой.

Сейчас приложение не обновляется, средства на счета не поступают.

— Сломались. Чиним. Извините, — написал в Telegram-канале соучредитель банка Олег Гороховский.

Так, около 15:00 пользователи банка стали жаловаться в соцсетях на проблемы в его работе. При попытке любой операции приложение просто виснет, украинцы не могут отправлять или принимать платежи.

Средства не поступают: в Monobank произошел сбой / 3 images

По состоянию на 16:40 в Monobank все еще длится сбой. Также Гороховский сообщил, что за сегодня проценты по кредитам удержаны не будут, и принес свои извинения еще раз.