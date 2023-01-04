Конфиденциальный режим Gmail: как включить и что он дает

Переслать по электронной почте важные файлы и дополнительно защитить информацию можно с помощью конфиденциального режима Gmail. Однако не стоит надеяться на 100% безопасность.

С помощью конфиденциального режима Gmail пользователь, которому вы отправили письмо, не сможет копировать, вставлять, загружать, печатать и пересылать другим текст сообщения и вложенные в него файлы. Однако не стоит забывать о возможности сделать снимок экрана.

Отправитель может установить срок годности письма. Например — сутки, неделя, месяц, три месяца, пять лет. По истечению установленной даты, получатель его не сможет открыть.

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Отправить письмо при включенном режиме конфиденциальности можно не только на почты Gmail. Стоит учитывать то, что получатель получит соответственное сообщение о том, что вы установили безопасный режим.

Отправитель может в любой момент закрыть доступ к письму, если конфиденциальный режим Gmail у него включен. Для этого необходимо зайти в папку Отправленные, открыть письмо и нажать кнопку Запретить доступ.

Также есть возможность установить код доступа к определенному письму, который получатель получит в СМС. Однако пока что такой возможности у украинских пользователей нет.

Как включить конфиденциальный режим Gmail: