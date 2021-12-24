Компания Amazon сообщила пользователям об оплате НДС с 2022 года

Компания Amazon направила украинским пользователям письмо с сообщением о взимании налога на добавленную стоимость в размере 20% уже с начала 2022 года. Об оплате НДС заявили также Meta, Google, eBay и Adobe.

Скриншот сообщения от Amazon отправил пользователь Константин Лособик в комментариях поста в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, некоммерческие пользователи должны указать налоговый регистрационный номер в собственном аккаунте Seller Central.

Это можно сделать в настройках. В разделе Информация о налогах необходимо выбрать свою страну и указать налоговый номер.

Уже с 1 января 2022 года Amazon будет взимать 20% налог за предоставленные услуги компании.

Закон о налоге

Новые правила связаны с тем, что с 2022 года так называемый закон о налоге на Google вступит в силу. Верховная Рада поддержала закон №4184 в июне 2021 года.

Согласно документу, международные компании, работающие в информационном пространстве Украины и зарабатывающие на сетевой рекламе, обязаны платить налоги.