Флешка — носитель информации, использующий память для сохранения наших данных и подключаемый к компьютеру или другому устройству через USB.

Впрочем, бывают случаи, когда вставляешь флешку в устройство, но компьютер ее не видит. Факты ICTV узнавали, почему компьютер может не видеть флешку и как решать проблему.

Компьютер не видит флешку: основные причины

Технические неисправности

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Первое, на что стоит обратить внимание — исправность самой флешки. Возможно, она не подсоединяется к устройству из-за внутренней поломки. Если флешка уже старенькая, она, вероятнее всего, просто перестала работать.

Проверить такой вариант легко: просто подсоедините флешку к другому ноутбуку или компьютеру. Если другие гаджеты тоже ее не замечают, значит, проблема в самом носителе информации.

В случае, если флешка читается на других устройствах, виноват сам ПК. Причиной может быть отключение портов на физическом уровне или в BIOS.

Чтобы решить проблему, перезагрузите свой компьютер, затем зайдите в настройки в категорию ввода-вывода, проверьте активность установок, связанных с USB. Если они отключены, исправьте это.

Также проверьте подключение передней панели. Возможно, произошло закорачивание из-за пыли или отошел какой-то элемент. В таком случае стоит обратиться к специалистам и показать устройство мастерам.

Кстати, вы можете попробовать отсоединить от компа мышку и клавиатуру и подсоединить флешку. Если в таком случае все работает, значит, причина в перегрузке портов передней панели.

Грязь

Перед соединением обязательно проверьте наличие пыли на флешке. Главная проблема этих носителей в крышках, которые постоянно теряются. Из-за этого в разъеме флешки собирается пыль и мусор.

Кроме того, из-за пыли может случиться даже замыкание. ПК будет просто выключаться во время подключения носителя.

Поэтому, если разъем вашей флешки грязный, очистите его с помощью зубочистки или ушной палочки и попробуйте подсоединить снова.

Вирусы

Если вы активно пользуетесь флешкой и даете ее в аренду друзьям, ваш носитель мог подцепить вирусы. Если флешка заражена, Windows может отказаться читать ее.

Более того, флешка может перебросить свой вирус на ПК. А это уже более серьезная проблема. Обязательно установите на свой компьютер антивирусную программу, которая будет уведомлять вас о возможной вирусной атаке.

Чтобы справиться с вирусом, который засел во флешке, попробуйте восстановить данные, а затем отформатировать носитель.

Непонимание файловых систем

Возможно, ваша флешка запрограммирована на другую операционную систему, поэтому компьютер просто физически не может ее увидеть.

Например, для операционной системы Windows типовые форматы флешек — FAT32, NTFS, exFAT, а для macOS — FAT32, exFAT, APFS, HFS +.

Эти данные понадобятся вам при покупке нового носителя, поскольку вы можете выбрать универсальный формат, который будет работать с разными ОС.

Конфликт имен

Вполне возможно, что между ПК и флешкой возник конфликт из-за имен нескольких дисков в системе. Другими словами, в системе уже есть диск с именем, под которым должен определяться ваш USB-носитель. При этом он все равно будет определяться в программе управления дисками.

Ситуацию можно решить, заменив имя через Управление дисками. Существуют также альтернативные варианты, вы можете внести правки в наборе ценных указаний системы в командной строке. Однако этот вариант подойдет тем, кто разбирается в таких деталях компьютеров.

В противном случае стоит обратиться к умелому программисту.

Флешка не отформатирована

Такая причина тоже может быть. В таком случае стоит обратиться к специалистам, которые помогут решить проблему, или же отформатировать флешку самостоятельно!