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Когда выйдет украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

14 марта 2023, 17:49
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Коли вийде сталкер 2

2023-й – год премьер не только в киноидустрии, но и на платформах видеоигр.

Украинский разработчик GSC Game World планирует выпустить долгожданный релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Об основных подробностях рассказывают Факты ICTV.

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Дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Украинская студия GSC Game World планировала выпустить игру в декабре 2022 года. Позже проект отложили до 2023-го из-за полномасштабного вторжения. Однако четкой информации о дате выхода не давали.

Официальный аккаунт церемонии награждения The Game Awards внес Stalker 2 в перечень проектов для Xbox, которые должны выйти до конца июня 2023. Поэтому, вероятно, игру придется ждать не дольше, чем несколько месяцев.

Также, ходили слухи, относительно релиза в 2024 или 2025 годах. GSC назвали эти заявления абсурдными, а впоследствии выпустили трейлер, которым подтвердили релиз сиквела в 2023 году.

Системные требования Stalker 2

Рекомендуемые

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
  • Оперативная память: 16 GB ОП
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB
  • Место на диске: 150 GB доступного места
  • Дополнительные примечания: SSD

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля – основные подробности

  • Это постапокалиптический шутер от первого лица, сочетающий импрессивный и хоррор симуляторы.
  • Действия сиквела разворачиваются в Украине, а именно в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
  • Игра будет напрямую зависеть от действий игрока. Stalker 2 можно проходить различными способами, которые будут приводить к различным концовкам.
  • Сюжет Stalker 2 независим от других игр этой серии, поэтому игрокам необязательно играть предыдущие части.
  • Stalker 2 будет обладать усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи смогут взаимодействовать между собой без участия игрока.
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