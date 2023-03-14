2023-й – год премьер не только в киноидустрии, но и на платформах видеоигр.
Украинский разработчик GSC Game World планирует выпустить долгожданный релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Об основных подробностях рассказывают Факты ICTV.
Дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Украинская студия GSC Game World планировала выпустить игру в декабре 2022 года. Позже проект отложили до 2023-го из-за полномасштабного вторжения. Однако четкой информации о дате выхода не давали.
Официальный аккаунт церемонии награждения The Game Awards внес Stalker 2 в перечень проектов для Xbox, которые должны выйти до конца июня 2023. Поэтому, вероятно, игру придется ждать не дольше, чем несколько месяцев.
Также, ходили слухи, относительно релиза в 2024 или 2025 годах. GSC назвали эти заявления абсурдными, а впоследствии выпустили трейлер, которым подтвердили релиз сиквела в 2023 году.
Системные требования Stalker 2
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
- Оперативная память: 16 GB ОП
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB
- Место на диске: 150 GB доступного места
- Дополнительные примечания: SSD
S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля – основные подробности
- Это постапокалиптический шутер от первого лица, сочетающий импрессивный и хоррор симуляторы.
- Действия сиквела разворачиваются в Украине, а именно в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
- Игра будет напрямую зависеть от действий игрока. Stalker 2 можно проходить различными способами, которые будут приводить к различным концовкам.
- Сюжет Stalker 2 независим от других игр этой серии, поэтому игрокам необязательно играть предыдущие части.
- Stalker 2 будет обладать усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи смогут взаимодействовать между собой без участия игрока.