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iPhone сравнят с Android: в США одобрили закон против монополии App Store

4 февраля 2022, 17:28
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPhone
Источник: Unsplash

Apple и Google могут запретить полностью контролировать рынок приложений. Так, за соответствующий антимонопольный закон проголосовал Судебный комитет Сената США, после Spotify и Microsoft.

Так, законопроект заставит технологические компании разрешать загрузку приложений со сторонних магазинов и источников. И если Google не против скачивания программы за пределами своего магазина, то устройства Apple ограничиваются только App Store.

Производитель iPhone уже раскритиковал закон, так как изменения сделают iOS похожей к Android.

— Злоумышленники смогут обойти защиту Apple, распространяя приложения без критически важных проверок конфиденциальности и безопасности, — заявили в Apple.

По мнению компании, App Store тщательно проверяет приложения на наличие вредоносного кода. Если вирусы обнаруживаются — приложение не попадает в магазин.

Глава компании Тим Кук встречался с некоторыми сенаторами, чтобы обсудить потенциальные изменения в законе.

Ранее глава Apple умел делать тайные соглашения с правительством — это было в 2016 году в Китае. Тогда местные власти согласились не мешать бизнесу компании на территории страны, а взамен корпорация научила местных рабочих обращаться с передовыми технологиями.

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Сейчас у Apple есть и другие немаловажные планы — совсем скоро состоится анонс бюджетника iPhone SE 2022, который получит поддержку 5G. Так, гаджет оснастят передовым чипсетом Apple A15, а минимальный объем памяти увеличится до 128 Гб.

Источник
Bloomberg
Теги
Apple , Google , iPhone
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