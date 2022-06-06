6 июня компания Apple открыла мероприятие WWDC 2022 — конференцию для разработчиков, на которой показывают новые разработки для устройств компании. В этом году показали много интересных новинок, среди которых операционная система для iPhone iOS 16, обновленная iPadOS для планшетов, watchOS для умных часов и MacOS для ноутбуков и компьютеров.

iOS 16

Традиционно, главной новинкой стала ОС для iPhone — iOS 16. Изменения получили интерфейс, система уведомлений, а также экран блокировки.

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Изменения коснулись и уведомлений — теперь на экране блокировки сообщения появляются внизу.

Владельцы iPhone точно оценят новые живые уведомления — это похоже на виджеты в приложениях.

В iOS 16 появилась новая функция перевода голоса в текст — теперь iPhone будет записывать слова, и при необходимости, озвучивать надиктованный текст.

MacBook Air

Неожиданно для публики, показали новый ноутбук MacBook Air с чипсетом M2.

Он получил обновленный дизайн, а также вырез на экране, как у iPhone. Он будет доступен сразу в четырех цветах — среди них и темно-синий.

Новый MacBook Air на 20% меньше и тоньше прошлой модели. Экран Liquid Retina имеет диагональ в 13,6-дюймов — он на 25% ярче и насыщеннее предшественника.

Что касается технической составляющей, он на 38% быстрее, чем прошлогодняя модель с М1-чипсетом. Новинка также избавилась от кулера.

Это сказалось и на энергопотреблении — новый MacBook Air с M2 работает до 18 часов на одном заряде.

Цена на новенький ноутбук начинается от $1 199. Предыдущая модель дешевле на $200.

iPadOS 16

Новая ОС для планшетов iPad улучшила многозадачность устройства. Apple пообещала добавить к концу года приложение Free Form — это общее рабочее пространство для нескольких пользователей в звонке FaceTime. Можно редактировать файлы в режиме реального времени, общаясь с помощью видеосвязи.

Теперь можно свободно менять размеры окон приложений, что очень удобно на устройстве, которое используется как альтернатива ноутбукам.

В iPhone и iPad улучшена игровая производительность — теперь на устройства можно загружать большие файлы для приложения, и при этом не прерывать сам процесс игры. Apple также улучшила приложение Game Center.

По заявлениям компании, интерфейс стал ближе к компьютерной ОС MacOS.

iPadOS 16 научили работать быстрее — система позволит приложениям использовать больше памяти, что заметно ускорит обработку данных.

Одним аз главных обновлений будет режим многозадачности — можно открывать огромное количество окон с приложениями.

Чипсет М2

С новой ОС для ноутбуков MacBook и компьютеров iMac Apple представила новый чипсет M2 — он 25% мощнее своего предшественника M1 в плане энергоэффективности.

Новинка пропускает на 50% больше информации — до 100 Гб в секунду. Процессор получил 8 ядер.

MacOS 13

Что касается MacOS, она получила название Ventura. Появилось новое приложение Stage Manager, которое улучшит управление множества окон — это позволит лучше фокусироваться на нужной информации. Приложение Почта получило возможность отмены отправки писем — сообщения также можно ставить на таймер, чтобы отправить позже.

Браузер Safari от Apple также заметно улучшили — теперь он быстрее, и при этом потребляет меньше энергии для работы. Вкладки можно разбивать по группам, как в Google Chrome, а затем делиться ими с друзьями.

Новые технологии в macOS 13 ускоряют игровую производительность Mac — в этот раз компания сделала упор на гейминге, сделав ноутбуки более приспособленные к играм.

В iOS 16 и macOS 13 появится Handoff для FaceTime — это позволит продолжить разговор на любом другом устройстве, не разрывая связь. Больше не нужно переподключаться.

Компания предложила использовать iPhone как веб-камеру для ноутбука.

Новинка получила название Continuity Camera — использовать смартфон можно будет с множеством программ, включая Zoom.

watchOS 9

Apple обновила дизайн циферблатов — теперь их стало больше на 4 стиля.

Огромные изменения подготовили для спортсменов — добавлены 3 новых метрики: в их числе вертикальные колебания и длина шага. Зоны пульса помогут спортсменам держать ритм, чтобы добиваться лучших результатов.

Для тех, кто бегает по одинаковым маршрутам добавили режим челенджа — это поможет побить свой личный рекорд.

Спустя многие годы в Apple Watch появился функция мониторинга за фазами сна.

Также часы смогут следить за историей нерегулярного сердечного ритма (аритмией).

Apple добавила новое приложение Медикаменты — оно поможет следить за временем и регулярностью принятия таблеток. Это очень полезно для тех, кто должен принимать лекарства регулярно — об этом будут напоминать умные часы. Система также будет следить, чтобы владелец часов не принял таблетку, которая несовместима с другими лекарствами — это касается и алкоголя.