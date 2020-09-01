Сегодняшний Google дудл посвящен 1 сентября.
Начало учебного года 2020-2021 во всем мире проходит в условиях пандемии коронавируса.
Поэтому на ярком праздничном дудле изображены не только канцелярские принадлежности, но и медицинская маска, ставшая неизменным атрибутом жителей планеты.
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С 1 сентября количество контактов между людьми увеличится, поэтому, по прогнозам ученых, на фоне общего ухудшения эпидемической ситуации в Украине и в большинстве стран Европы начало нового учебного года может привести к еще более негативной тенденции.
1 сентября в Украине
В Украине пока не будут работать школы, которые находятся в регионах красной зоны.
Исключением стал Ивано-Франковск. Местные власти решили продлить каникулы до 11 сентября без введения альтернативного дистанционного обучения.
Источик: Google