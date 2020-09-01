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Как юридическим и физическим лицам оплатить налоги онлайн?

1 сентября, 15:41 dubykiryna
Как юридическим и физическим лицам оплатить налоги онлайн?

Осуществить налоговый платеж онлайн можно несколькими путями. Факты ICTV собрали всю необходимую информацию по каждому способу уплаты налогов через интернет.

1. Уплата налогов через интернет-банкинг

Для того, чтобы осуществить платеж через интернет-банкинг, необходимо:

  • загрузить мобильное приложение банка, который вас обслуживает (например, Приват-24, Ощад 24/7 и т.п.), или же перейти на его сайт;
  • выбрать категорию Платежи;
  • в поле ввода необходимо указать номер IBAN получателя (в случае необходимости указать также и регион);
  • в соответствующих полях указать данные для платежа;
  • выбрать номер карты, с которой будет осуществляться платеж;
  • уплатить налог.

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Налоги

2. Уплата налогов через сервис portmone.com.ua

Плательщику необходимо:

  • перейти на сайт portmone.com.ua;
  • выбрать Каталог услуг — Все сервисы — налоги, платежи в бюджет;
  • выбрать необходимый вид налога (например, Единый социальный взнос), полный перечень которых появится на сайте;
  • указать регион и выбрать наименование получателя в соответствующей колонке;
  • в соответствующих полях указать данные для платежа;
  • ввести реквизиты карты;
  • нажать кнопку Оплатить.

3. Уплата налогов на сайте easypay.ua

Для осуществления платежа следует:

  • перейти на сайт easypay.ua;
  • выбрать Каталог услуг — Платежи в бюджет;
  • выбрать необходимый тип платежа (Уплата единого налога, уплата единого социального взноса) или нажать Бюджетный платеж и ввести реквизиты вручную;
  • выбрать регион и наименование получателя в соответствующей колонке;
  • в соответствующих полях указать данные для осуществления платежа;
  • ввести реквизиты карты;
  • подтвердить транзакцию.

Налоги

4. Уплата налогов через сервис Taxer.ua

Для осуществления налогового платежа через Taxer.ua необходимо:

  • перейти на сайт taxer.ua и зарегистрироваться на нем;
  • ввести личные данные о вашем предприятии в соответствующие поля (информация сохраняется в зашифрованном виде), чтобы система могла автоматически подставлять их в необходимые для вас документы;
  • сбросить файлы ключа и сертификата ЭЦП личной подписи, воспользовавшись кнопкой У меня есть ключ ЭЦП (содержание ключа не хранится на сервере сайта и не передается). Если же ключей ЭЦП нет, стоит воспользоваться кнопкой Получить ключи и придерживаться дальнейших инструкций на сайте;
  • прислать договор о признании электронных документов;
  • после выполнения всей процедуры регистрации сервис автоматически сгенерирует все необходимые данные о представлении отчетности и уплате налогов;
  • выбрать События — Доступные события;
  • оплатить налог онлайн по карте или через Приват-24.

Недавно Факты ICTV сообщали, что ФОПам упростили механизм уплаты налогов: Зеленский подписал указ.

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