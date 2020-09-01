1 сентября, 15:41 dubykiryna

Осуществить налоговый платеж онлайн можно несколькими путями. Факты ICTV собрали всю необходимую информацию по каждому способу уплаты налогов через интернет. 1. Уплата налогов через интернет-банкинг Для того, чтобы осуществить платеж через интернет-банкинг, необходимо: загрузить мобильное приложение банка, который вас обслуживает (например, Приват-24, Ощад 24/7 и т.п.), или же перейти на его сайт;

выбрать категорию Платежи;

в поле ввода необходимо указать номер IBAN получателя (в случае необходимости указать также и регион);

в соответствующих полях указать данные для платежа;

выбрать номер карты, с которой будет осуществляться платеж;

уплатить налог. Читайте: Граждане Катара не платят налоги и коммуналку 2. Уплата налогов через сервис portmone.com.ua Плательщику необходимо: перейти на сайт portmone.com.ua;

выбрать Каталог услуг — Все сервисы — налоги, платежи в бюджет;

выбрать необходимый вид налога (например, Единый социальный взнос), полный перечень которых появится на сайте;

указать регион и выбрать наименование получателя в соответствующей колонке;

в соответствующих полях указать данные для платежа;

ввести реквизиты карты;

нажать кнопку Оплатить. 3. Уплата налогов на сайте easypay.ua Для осуществления платежа следует: перейти на сайт easypay.ua;

выбрать Каталог услуг — Платежи в бюджет;

выбрать необходимый тип платежа (Уплата единого налога, уплата единого социального взноса) или нажать Бюджетный платеж и ввести реквизиты вручную;

выбрать регион и наименование получателя в соответствующей колонке;

в соответствующих полях указать данные для осуществления платежа;

ввести реквизиты карты;

подтвердить транзакцию. 4. Уплата налогов через сервис Taxer.ua Для осуществления налогового платежа через Taxer.ua необходимо: перейти на сайт taxer.ua

ввести личные данные о вашем предприятии в соответствующие поля (информация сохраняется в зашифрованном виде), чтобы система могла автоматически подставлять их в необходимые для вас документы;

сбросить файлы ключа и сертификата ЭЦП личной подписи, воспользовавшись кнопкой У меня есть ключ ЭЦП (содержание ключа не хранится на сервере сайта и не передается). Если же ключей ЭЦП нет, стоит воспользоваться кнопкой Получить ключи и придерживаться дальнейших инструкций на сайте;

прислать договор о признании электронных документов;

после выполнения всей процедуры регистрации сервис автоматически сгенерирует все необходимые данные о представлении отчетности и уплате налогов;

выбрать События — Доступные события;

оплатить налог онлайн по карте или через Приват-24. Недавно Факты ICTV сообщали, что ФОПам упростили механизм уплаты налогов: Зеленский подписал указ.

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