Осуществить налоговый платеж онлайн можно несколькими путями. Факты ICTV собрали всю необходимую информацию по каждому способу уплаты налогов через интернет.
1. Уплата налогов через интернет-банкинг
Для того, чтобы осуществить платеж через интернет-банкинг, необходимо:
- загрузить мобильное приложение банка, который вас обслуживает (например, Приват-24, Ощад 24/7 и т.п.), или же перейти на его сайт;
- выбрать категорию Платежи;
- в поле ввода необходимо указать номер IBAN получателя (в случае необходимости указать также и регион);
- в соответствующих полях указать данные для платежа;
- выбрать номер карты, с которой будет осуществляться платеж;
- уплатить налог.
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2. Уплата налогов через сервис portmone.com.ua
Плательщику необходимо:
- перейти на сайт portmone.com.ua;
- выбрать Каталог услуг — Все сервисы — налоги, платежи в бюджет;
- выбрать необходимый вид налога (например, Единый социальный взнос), полный перечень которых появится на сайте;
- указать регион и выбрать наименование получателя в соответствующей колонке;
- в соответствующих полях указать данные для платежа;
- ввести реквизиты карты;
- нажать кнопку Оплатить.
3. Уплата налогов на сайте easypay.ua
Для осуществления платежа следует:
- перейти на сайт easypay.ua;
- выбрать Каталог услуг — Платежи в бюджет;
- выбрать необходимый тип платежа (Уплата единого налога, уплата единого социального взноса) или нажать Бюджетный платеж и ввести реквизиты вручную;
- выбрать регион и наименование получателя в соответствующей колонке;
- в соответствующих полях указать данные для осуществления платежа;
- ввести реквизиты карты;
- подтвердить транзакцию.
4. Уплата налогов через сервис Taxer.ua
Для осуществления налогового платежа через Taxer.ua необходимо:
- перейти на сайт taxer.ua и зарегистрироваться на нем;
- ввести личные данные о вашем предприятии в соответствующие поля (информация сохраняется в зашифрованном виде), чтобы система могла автоматически подставлять их в необходимые для вас документы;
- сбросить файлы ключа и сертификата ЭЦП личной подписи, воспользовавшись кнопкой У меня есть ключ ЭЦП (содержание ключа не хранится на сервере сайта и не передается). Если же ключей ЭЦП нет, стоит воспользоваться кнопкой Получить ключи и придерживаться дальнейших инструкций на сайте;
- прислать договор о признании электронных документов;
- после выполнения всей процедуры регистрации сервис автоматически сгенерирует все необходимые данные о представлении отчетности и уплате налогов;
- выбрать События — Доступные события;
- оплатить налог онлайн по карте или через Приват-24.
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