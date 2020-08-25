Какие фотографии больше всего нравятся пользователям Instagram

Пару лет назад Curalate провели исследование на тему предпочтений пользователей. Исходя из его выводов можно сказать, что больше всего лайков собирают яркие фото, изображения с фоном, фотографии в синих оттенках, изображения, где видна структура, с низкой насыщенностью и преобладающим цветом.

Благодаря этой статистике вы можете для себя выбрать тип фотографий, которые могут привлечь внимание пользователей.