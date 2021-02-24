В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чате. Ее можно применить только для тех сообщений, которые прислали после таймера.

После установки таймера, сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки.

Сообщения, которые отправили раньше, будут оставаться в истории чата. Обратный отсчет начинается сразу после отправки сообщения.

Также можно включить автоматическое удаление в группах и каналах, где вы имеете права администратора.

Чтобы включить автоудаление, нажмите правой кнопкой мыши на чате в списке и выберите Очистить историю> Очистить чат> Включить автоудаление.

Легкий способ, как перенести переписку WhatsApp в Telegram, и что для этого необходимо сделать — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Telegram