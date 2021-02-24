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В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в чате

24 февраля, 08:56 Анастасія Дячкіна
В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в чате

В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чате. Ее можно применить только для тех сообщений, которые прислали после таймера.

После установки таймера, сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки.

Сообщения, которые отправили раньше, будут оставаться в истории чата. Обратный отсчет начинается сразу после отправки сообщения.

Также можно включить автоматическое удаление в группах и каналах, где вы имеете права администратора.

Чтобы включить автоудаление, нажмите правой кнопкой мыши на чате в списке и выберите Очистить историю> Очистить чат> Включить автоудаление.

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Источник: Telegram

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