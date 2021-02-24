В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чате. Ее можно применить только для тех сообщений, которые прислали после таймера.
После установки таймера, сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки.
Сообщения, которые отправили раньше, будут оставаться в истории чата. Обратный отсчет начинается сразу после отправки сообщения.
Также можно включить автоматическое удаление в группах и каналах, где вы имеете права администратора.
Чтобы включить автоудаление, нажмите правой кнопкой мыши на чате в списке и выберите Очистить историю> Очистить чат> Включить автоудаление.
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Источник: Telegram