Юлиус Лотар Мейер – химик и профессор из Германии. 19 августа отмечается 190 годовщина со дня его рождения в 1830 году.

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Чем известен Юлиус Лотар Мейер

Немецкий ученый параллельно, но независимо от Дмитрия Менделеева открыл периодический закон химических элементов и разработал периодическую таблицу.

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Так, в 1864 году немец опубликовал учебник Diemodernen Theoriender Chemie (Современная химическая теория). В нем была раскрыта система организации 28 химических элементов на основе атомного веса.

Полную таблицу Майер представил спустя четыре года. Однако Менделеев успел раньше опубликовать свою работу.

В 1870 году Юлиус Лотар Мейер обнародовал труд, в котором была графическая демонстрация взаимосвязи между атомным объемом и весом дала. Это стало доказательством существования периодического закона, который описывает циклические закономерности между химическими элементами.

Праздники в августе

Праздников в августе в Украине немного, однако в этом месяце будет дополнительный выходной. Так, 24 августа отмечается главный государственный праздник — День независимости Украины.

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