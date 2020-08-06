Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд социальной сети TikTok.

Журналисты отмечают, что монетизация видео в соцсети только начинает набирать популярности.

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Первое место

Эддисон Рэй Истерлинг

Ее доходы составили $5 млн. Рэй рекламирует Reebok и Daniel Wellington, также является представителем бренда одежды American Eagle. Имеет собственную линию косметики.

Второе и третье место

Сестры Чарли и Дикси Диамелио

Девушки заработали $4 млн и $2,9 млн соответственно. Рекламировали Парижскую неделю моды для Prada, имеют собственный бренд одежды.

Четвертое место

Лорен Грей

Ее доход составляет $2,6 млн и у нее самая большая фан-база среди всех тиктокеров.

Также в рейтинге есть Джош Ричардс ($1,5 млн), Майкл Ле ($1,2 млн) и Спенсер Икс ($1,2 млн). Они рекламируют Oreo и Sony.

Microsoft передумала покупать TikTok

Microsoft остановила переговоры о приобретении китайской социальной сети TikTok.

Сделали это после заявления президента США Дональда Трампа, что он не поддерживает такую ​​сделку. Cоцсеть может собирать данные об американских пользователях и передавать их китайским властям, заявил он.

Источник: Forbes