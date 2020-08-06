Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд социальной сети TikTok.
Журналисты отмечают, что монетизация видео в соцсети только начинает набирать популярности.
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Первое место
Эддисон Рэй Истерлинг
Ее доходы составили $5 млн. Рэй рекламирует Reebok и Daniel Wellington, также является представителем бренда одежды American Eagle. Имеет собственную линию косметики.
@addisonre♬ Musical.ly — oldmuserss
Второе и третье место
Сестры Чарли и Дикси Диамелио
Девушки заработали $4 млн и $2,9 млн соответственно. Рекламировали Парижскую неделю моды для Prada, имеют собственный бренд одежды.
@charlidameliomorphe 2 is officially out! go to @morpheofficial for details & watch our unboxing video on my YT channel to see more! ##morphe2 ##morphe2xcharlidixie♬ original sound — charlidamelio
Четвертое место
Лорен Грей
Ее доход составляет $2,6 млн и у нее самая большая фан-база среди всех тиктокеров.
@lorengray???? date @brooketaylorkier♬ original sound — basic_adrian
Также в рейтинге есть Джош Ричардс ($1,5 млн), Майкл Ле ($1,2 млн) и Спенсер Икс ($1,2 млн). Они рекламируют Oreo и Sony.
Microsoft передумала покупать TikTok
Microsoft остановила переговоры о приобретении китайской социальной сети TikTok.
Сделали это после заявления президента США Дональда Трампа, что он не поддерживает такую сделку. Cоцсеть может собирать данные об американских пользователях и передавать их китайским властям, заявил он.
Источник: Forbes